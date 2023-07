Schick už se usmál. Za tři týdny by mohl začít běhat. Popsal zdravotní trable

Leverkusen nedávno avizoval, že by se sedmadvacetiletý útočník mohl po operaci přitahovačů na noze vrátit na trávník na začátku října. Samotný Schick je opatrnější, konkrétním termínem se nechce zatěžovat. „Až se budu vracet, musím být stoprocentně fit, abych si mohl fotbal užívat. Jen v takovém případě dává comeback smysl. Konkrétní datum říkat nechci," říká reprezentační forvard.

Plán se mu ale rýsuje. „Nyní je to pět týdnů po operaci, za šest týdnů mohu odložit berle a za osm snad budu moct dělat něco na hřišti, začít běhat. Pak už to jde relativně rychle," nastiňuje Schick, že zhruba za tři týdny by se mohl snad zase rozběhnout.

Patrik #Schick hat heute im #Bayer04-TL erstmals seit Monaten gesprochen. Er hat gelacht, wirkte irgendwie total erleichtert, dass er die OP letztendlich doch gemacht hat. In drei Wochen will er wieder auf dem Platz laufen. https://t.co/AX8TLz9nuF — Phillip Arens 🐥 (@PippoArens) July 27, 2023

Pro Schicka byla minulá sezona trudná, kvůli zdravotním problémům vynechal část podzimu a začátek jara. Pak od půlky února do 9. března tohoto roku nastoupil do šesti zápasů, většinou na menší počet minut. Bolest pořád cítil, pak už nehrál. „Největším problémem bylo, že jsme neznali přesnou diagnózu. To bylo nejhorší," ohlíží se bývalý hráč Sparty, Bohemians, Sampdorie Janov, AS Řím či Lipska.

„Zkoušeli jsme hodně věcí, naneštěstí nic z toho skutečně nepomohlo. To bylo to nejtěžší. Pracujete, zkoušíte, ale nevíte jistě, jestli vám to pomůže. Po celou dobu jsme si nebyli jistí, co bylo správné," popisuje těžkou situaci.

Operaci podstoupil 22. června. „Nebylo to jasné, proto jsme se dlouho pro operaci rozhodovali. Ale po sedmi měsících už jsme se museli pro nějaký postup rozhodnout. A lékař, který mě operoval, pak viděl, co není v pořádku, a vše napravil. Proto se teď mohu usmát," reaguje Schick na to, že německá média upozorňují, že ho viděla po dlouhé době s úsměvem na rtech. „Ještě musím být trpělivý, pak bude zase vše dobré," věří český kanonýr.