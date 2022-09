Freiburg se naopak díky vítězství dostal do čela tabulky o skóre před Dortmund. Pomohla mu také ztráta obhájce titulu Bayernu Mnichov, který hrál remizoval 1:1 s Unionem Berlín. Berlínský celek poslal do vedení Becker, ale chvíli na to srovnal Kimmich. Bayern tak podruhé za sebou remizoval a v neúplném pořadí mu s jedenácti body patří třetí příčka. Union je čtvrtý.