ECHO BUNDESLIGY: Naivní Schalke! Pokud to tak bude dál, nemá v bundeslize co dělat

„Gladbach byl jedním z mála týmů, který v minulé sezoně, byť v poháru, nad Bayernem vyhrál. Mnichovští ale byli v úvodu sezony hodně dominantní, tak jsem byl zvědavý, jak to dopadne. Kdo však zápas neviděl, tak neuvěří. Skončilo to nerozhodně, ale Bayern byl opět dominantní. Na branku soupeře vyslal pětatřicet střel, co schytal gólman Gladbachu bylo neuvěřitelné. Pochytal i nemožné věci. Pobavilo se určitě celé Německo. Léta platí, že utkání těchto soupeřů sleduje celá země, zápasy mají tradici.

Konečně se vítězství dočkal Leverkusen. Přitom v Mainzu byli pětadvacet minut absolutně dominantní domácí. Jenže nedali tutovky a jak už to bývá, Bayer trestal. Leverkusen byl efektivní, po gólu se zbavil určité nekoncentrovanosti a předváděl to, co jej zdobilo v minulé sezoně. Těžil z rychlého přechodu do útoku. Domácí museli dohánět manko, otvírali obranu a to hrálo Schickovi a spol. do karet. Dřív byl Bayer v pozici týmu, co musel dohánět.

Českého fanouška jistě zajímá, proč dál gólově mlčí Patrik Schick. Jeho výkonu se dost věnovala i německá média a ta zdůraznila i ocenila, že Leverkusen není jen o Schickovi, není to one man show. Vždycky jde o kolektivní výkon a Patrik makal pro tým. Udělal obrovský kus práce, bil se pro Bayer.

Adam Hložek tentokrát v základní sestavě chyběl, měl zdravotní problémy a trenér nechtěl riskovat. Nakonec ho do hry stejně poslal a je dobře, že si Adam konečně vychutnal bundesligové vítězství. On i celý tým ze sebe shodili balvan povinnosti uhrát tři body. Teď bude ještě důležité všechno potvrdit v dalším utkání. A trefit by se mohl i Patrik Schick.

Další přestřelku mají za sebou Brémy. Na rozdíl od Dortmundu tentokrát ale prohrály s Frankfurtem v utkání, které by si přál vidět každý fanoušek. Pro Werder to byl možná nešťastný zápas, ale Eintracht potřeboval zabrat. Dal venku čtyři branky a nakonec dosáhl těsné výhry, dovedl ho k ní výtečný Mario Götze.

Fotbalisté Schalke doma v bundesligovém utkání s Unionem Berlín propadli, prohráli 1:6.

O pozornost si řekl nováček Schalke. Domácí prohra s Unionem Berlín, to byla blamáž. Vítězové potvrdili kvalitu, šlape jim tým. Na Schalke byla vidět naivita, když se ji nezbaví, nemá v bundeslize co dělat. Co se týče Alexe Krále, tak tohle byl zápas blbec pro všechny v týmu Schalke, kdy se kupila jedna chyba za druhou. Pro Schalke je tenhle debakl velkou a tvrdou fackou. Tým chtěl některé věci řešit fotbalově a Union Berlín nemilosrdně trestal.