Schickův Leverkusen posílí od příští sezony íránský útočník Azmún

"Je to všestranný útočník využitelný na více pozicích. Je velmi rychlý, silný ve vzduchu a má dobrý cit pro prostor. Ale není to jen střelec, dokáže spoustu gólů připravit a jako hráč do kombinace do našeho týmu skvěle zapadne," uvedl sportovní šéf Leverkusenu Rudi Völler.