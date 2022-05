Senzace! Šestnáctiletý kanonýr s českými kořeny podepsal v Lipsku

Pro české fanoušky jméno zatím zřejmě neznámé, ale to se brzy může změnit. Útočník Yannick Eduardo se narodil v roce 2006 v Kadani a po své matce má i české občanství, takže teoreticky by na sebe mohl někdy navléknout i dres národního týmu. Nyní se talentovaný hráč, který v letošní sezoně za Nijmegen U17 nastřílel devět gólů ve 14 zápasech, stěhuje do Německa.