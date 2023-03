Bylo by krásné si tam zahrát. Karabec po hořké remíze sní o pozvánce na EURO

Jak hodnotíte remízu 1:1 se silným Nizozemskem?

Myslím, že kdybychom si tenhle výsledek řekli před zápasem, tak budeme spokojení. Teď ale spíše převládá zklamání. Měli jsme šance na výhru.

Co říkáte na drama v závěru? Nejprve vyrovnání, pak zřejmě chybně neuznaný gól Matěje Koubka a ještě jedna vaše příležitost...

Šancí bylo dost. Kdybych ještě v prvním poločase proměnil penaltu, mohli jsme jít brzy do vedení a ani by asi nepadla ta branka, kterou jsme inkasovali o dvě minuty později. To nás položilo, ale dokázali jsme se zvednout a uhrát dobrý výsledek.

Je pro vás cenná tato reakce mužstva na nepříznivý vývoj utkání?

Určitě. Máme za sebou celkově dva přátelské zápasy s velmi dobrými týmy, takže taková zkušenost je pozitivní.

Jaké dojmy si tedy odnášíte z tohoto srazu? Uhráli jste dvě remízy s kvalitními oponenty.

Nějakým stylem je to určitě cenné. Do zápasu jsme ale šli s tím, že ho chceme vyhrát. To se také mohlo povést, i když Nizozemsko je papírově silnější zemí.

Do začátku šampionátu zbývají tři měsíce. Jak moc vás motivuje možnost zabojovat o místo v konečné nominaci?