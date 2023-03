Lvíčata v generálce na EURO protrhla gólovou smůlu, věštec Sejk do puntíku splnil svoji předpověď

Sejk naskočil do utkání z lavičky na závěrečnou dvacetiminutovku a již po šesti dalších minutách mohl slavit, když do puntíku splnil své předzápasové plány. Po prostrčení taktéž střídajícího Pavla Šulce si zasekl balon na svoji silnější pravačku a technickou střelou na zadní tyč překonal gólmana Jaspera Schendelaara. „Mám radost, byla to přeci jen branka na 1:1. Moje role byla taková, že jsem měl přijít do zápasu později a dát gól. To jsem přesně splnil," těšilo 20letého forvarda, který momentálně hostuje ze Sparty v Jablonci.