Čech je po konci v Chelsea pořád volný: Trénování mě baví čím dál víc, ale mám i spoustu dalších možností

Slavní Josefové Masopust a Bican, mistři Evropy 1976, oba československé týmy vicemistrů světa... Jaké je být v téhle společnosti?

Jsem za to moc rád, je fajn být mezi velikány českého fotbalu. EURO jednadvacítek jsme vyhráli před jednadvaceti lety, od té doby se to u nás nikomu nepovedlo. Jen to ukazuje, jak výjimečné to bylo.

Co si vybavíte na první dobrou, když se řekne zlaté EURO 2002?

Obrovskou soudržnost party lidí, kteří se po porážce v prvním zápase s Francií dokázali zvednout a dojít k titulu. Doteď se scházíme při výročích a i po pondělním Fotbalistovi roku jsme spolu zůstali na rautu a zavzpomínali jsme.

Fotbaloví mistři Evropy do 21 let z roku 2002 v zastoupení Petra Čecha, Štěpána Vachouška a Tomáše Hübschmana pokřtili svoji hvězdu v Síni slávy FAČR. Do ní byla uvedena i průkopnice českého ženského fotbalu Eva Haniaková. pic.twitter.com/PdxJ6x7ZN2 — Sport.cz (@sportcz) March 21, 2023

Na co třeba?

Třeba na finále: znovu jsme potkali Francouze, byli našlapaní hvězdami. Přesto jsme to dokázali dotáhnout k vítězství. Přes penalty a zaslouženě. V průběhu kvalifikace, baráže i šampionátu jsme ukázali charakter a kvalitu. Mimochodem, hodně nám pomohla už předchozí jednadvacítka, která na EURO 2000 došla až do finále a několik hráčů zůstalo i v dalším cyklu.

Mohla by na vás navázat současná jednadvacítka? V létě ji čeká EURO v Gruzii, ve skupině narazí na Anglii, Německo a Izrael.

Její výhodou je, že spousta hráčů pravidelně nastupuje v lize a daří se jim. To se projeví i na jednadvacítce. Kluci mají dost zkušeností na to, aby se na mistrovství Evropy pokusili dojít k co nejlepšímu výsledku. Musí se sejít spousta věcí, ale věřím, že EURO bude úspěšné.

Foto: Jan Tauber, FAČR Petr Čech (uprostřed) s Tomášem Hübschmanem a Štěpánem Vachouškem v Síni slávy FAČR pokřtili hvězdu pro zlatou jednadvacítku z EURO 2002.Foto : Jan Tauber, FAČR

Při ceremoniálu na Strahově vedle vás stál Tomáš Hübschman, jenž i v jednačtyřiceti pořád hraje ligu v Jablonci. Umíte si představit sám sebe ve velkém fotbale?

Kdyby mi vydrželo zdraví, tak ano. Tomáš nám včera říkal, že se cítí fit, a fotbal ho pořád baví. To je přesně ono, musíte mít chuť a motivaci. Byla by škoda, kdyby Tomáš nehrál. I pro jeho spoluhráče to musí být velká škola, že ho mají v týmu.

A co vy? Jaké máte plány?

Smlouva z Chelsea mi zakazuje do konce června pracovat na stejné pozici jinde. Mám čas na sebe, rodinu i sebevzdělávání. Uvidíme, co přijde v létě. Nechávám si otevřené dveře. Možností mám spoustu a bude záležet čistě na mně, kterým směrem se budu ubírat.

Lákala by vás třeba trenéřina?

Trénování mě baví pořád víc. Bavilo mě i předtím, ale ubíral jsem se jiným směrem. Přicházím trénování na chuť, nicméně uvidíme, co přijde v létě. Budu se rozhodovat i podle rodiny.

Je šance, že byste pracoval pro český fotbal?

Pokud chcete pracovat v Česku, musíte tady žít. Tahle možnost je pro mě omezená, přesto se zdejším prostředím a asociací zůstávám v kontaktu. Bavíme se o různých možnostech, třeba workshopech.

Foto: Jan Tauber, FAČR Ceremoniálu v sídle FAČR se zúčastnil i šéf českého fotbalu Petr Fousek (zcela vlevo).Foto : Jan Tauber, FAČR

A zůstávají vám otevřené dveře v Chelsea?

Všechno závisí na tom, kdo kde bude potřebovat trenéra. Zatím si nechávám prostor na to, abych využil volného času na maximum, a dávám tomu volný průběh. Kdy bych chtěl mít jasno? Netlačím na sebe s konkrétním termínem. Počkám, co přijde, a vyberu si podle toho, co mi bude připadat jako nejlepší varianta.

Stíháte v Anglii sledovat českou ligu a boj o titul?