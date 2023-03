Prožívám jeden z nejtěžších momentů v kariéře, netají Schick po další korunovaci

Fotogalerie +3

Prožil rozporuplný rok. „Minulá sezona pro mě byla skvělá, 24 gólů výborných. Ale jak dobře skončila, tak nová špatně začala. V létě první operace třísel, táhne se to se mnou. První půlrok jsem se trápil. Stejně jako celý Leverkusen, já do toho ještě zdravotně..." líčil Patrik Schick po slavnostním vyhlášení.

Jaké vyhlídky po konzultaci se specialisty teď máte?

Zranění se mi stalo na tréninku při střele, píchlo mě v oblasti třísel. První vyšetření nic svalového neukázalo, zdálo se, že nejde o nic vážného, že přijdu jen o jeden zápas. Jenže bolest nezmizela, trvá doteď. Když jsem začal hrát, byl jsem deset dnů až dva týdny komplet zdravý, bez bolesti. Pak jsem se jeden den probudil, a bylo to zpátky. Pro mě složité, ale vždycky jsem se z nepříjemností dostal. Věřím i teď, plán je do tří, čtyř týdnů být zpátky, ale uvidí se. Léčba je zatím konzervativní.

Jak vám v Leverkusenu akceptují léčení u profesora Pavla Koláře a v Česku vůbec?

Vše je konzultováno s klubovými s lékaři. O všem vědí, jsou ve spojení. Bayer to ví, podporuje léčbu. Varianta léčení v Německu taky existuje, samozřejmě. Je to můj pocit poté, co jsem si vyslechl, že bych mohl být za pár týdnů zpátky, ale nemám to garantované. Nechci předbíhat, když ne, bude se to řešit nějak jinak.

Takhle to fotbalovým reprezentantům slušelo na vyhlašování ankety Fotbalista rokuVideo : Sport.cz

Němci věhlasného odborníka na pohybový aparát znají?

Pan profesor má jméno ve světě, i pár našich fyzioterapeutů u něj mělo kurs. Moc dobře vědí, o koho jde. Když se to táhlo, rozhodl jsem se ho navštívit. Ty dva týdny, co jsem byl zdravý, byly jen díky němu. Věřím tedy, že to zvládneme.

Je pro vaše sebevědomí nejhorší, že je zranění tak nečitelné?

Přesně tak, navíc že to trvá tak dlouho. Ještě nikdy jsem tak dlouho mimo nebyl, je to frustrující. Vize nové sezony byla komplet úplně jiná... Ale pořád věřím, že všechno překonám a pojedu dál. Nikdy jsem si v kariéře neříkal, kde bych mohl být, kdyby mě nebrzdila zranění. Obecně beru život tak, jak přichází. Ne kdyby, tak to u mě nefunguje. Nakonec jsem se ze zranění vždycky dostal a podařilo se mi nastartovat zpátky. Věřím dál.

Co vás drží nad vodou? K vašim koníčkům patří formule 1 či MMA.