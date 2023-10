Ach ty standardky. Debakl je studenou sprchou, bolí, smutnil mladoboleslavský kouč Kulič

„Nic takového si nevybavuji. Musel bych asi moc pátrat. Každopádně, byla to pro nás studená sprcha. Náš nejhorší zápas na podzim. Jeli jsme sem s nějakým očekáváním. Bolí to. Domácí hráli výborně, musím je pochválit, chytili nás,“ smutnil mladoboleslavský trenér Marek Kulič.

„S pokorou musím říct, že jsme zápas vyloženě nezvládli. Nevyšel nám. Po třízápasové vítězné sérii 4:0 mrzí. Musíme se z toho poučit,“ sypal si popel na hlavu i útočník Vasil Kušej.

Zároveň žehral na nepokryté standardky. Právě po těch Sigma vstřelila tři góly ve druhém poločase. „Kdybychom si s nimi poradili, třeba by to skončilo 1:0, nebo 1:1. Musíme být při nich důslednější. Například u druhého gólu jsem měl střelce lépe navázat já. Přišel tam opakovaný balón, pak z něj gól na 2:0 a bylo po všem,“ věděl fotbalista, který přišel do Mladé Boleslavi z Prostějova, ač o něj měla zájem i Olomouc. „Nelituji toho. Je to vtipná otázka, ale jsem tam spokojený,“ reagoval na dotaz jednoho ze žurnalistů. „Naše týmy jsou vyrovnané. Oba mají na to, aby se předháněly v boji o první šestku,“ dodal.

Neubráněné standardky rozčílily i Kuliče. „Strašně to mrzí, protože jsme se na ně celý týden připravovali. Už minule, kdy jsme tu prohráli 2:0, jsme inkasovali nejprve po přímém kopu a poté po rohu. Věděli jsme, že to zahrávají skvěle, mají dobré hlavičkáře, hodně tam blokují a my dostaneme tři totožné góly,“ kroutil nevěřícně hlavou.

Problém viděl v individuálních chybách. „Nejprve jsme vůbec nebránili Zmrzlého, byl před bránou úplně sám. Pak jsme nepokryli vrácenou hlavičku. Abych mohl vynést ortel, potřeboval bych to vidět na videu. No a poslední gól, to byl klasický signál Olomouce. Tak to běžně hrají a my na to nezareagovali,“ nechápal.