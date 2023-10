Čtyři góly a všechny od obránců, historický zápis, zářil olomoucký trenér

Pamatujete si takovou efektivitu defenzivních hráčů v jednom utkání?

Myslím, že jde o historický zápas do statistik. Nevím, zda se někde něco podobného událo. Určitě ne tady. Po dnešku bychom si mohli říct, když nám vypadnou útočníci, spolehneme se na obránce.

Přiznejte, neměl jste před utkáním obavy, když chyběli dva nejlepší střelci?

Slovo obavy nemám rád. To sem nepatří. Samozřejmě máte respekt k soupeři a vnímáte jeho sílu. Zároveň jste si vědomi, že vám chybí extrémně kvalitní hráči. Spíše jsme si proto říkali, kudy najdeme tu cestu, tak abychom to zvládli. Pro nás totiž tento duel byl křižovatkou kam dál, kudy se budou naše ambice ubírat. Nezvládnout třetí utkání v řadě by před reprezentační pauzou bylo krajně nepříjemné.

Herně jste vyloženě nedominovali. Byly právě standardky cestou k bodům?

Jednoznačně. Juliš s Vodhánělem, kteří vypadli, jsou rozdíloví hráči ve finální fázi. Proto jsme se na standardky speciálně připravovali a zjednodušili je, abychom z nich byli nebezpečnější. A vyšlo to parádně. Po přestávce jsme třikrát zúročili nacvičené signály.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Fotbalisté Olomouce se radují z gólu.

Důležitý byl pro váš tým nepochybně i návrat kapitána Radima Breiteho do středu zálohy, který kvůli zranění nehrál ve dvou předchozích prohraných duelech?

Ano. Právě hráč s jeho typologií nám chyběl. Dnes ukázal, proč. Nejen, že sbíral velmi dobře druhé míče, byl hodně agresivní, měl velké procento vyhraných soubojů. Zároveň byl velmi aktivní v nabídce a kvalitní v přechodu dopředu.

Zraněný je i Julišův náhradník Kramář, takže na hrot musel Zifčák, který toho zatím moc neodehrál. Nebezpečný sice nebyl, ale odpracoval si to…

Souhlasím. Neměl to jednoduché. Je to útočník číslo tři, čtyři a najednou musel na hřiště vletět a ukázat, že na to má. A míče uhrával, což se mu ne vždycky dařilo. Byla na něm vidět od začátku obrovská koncentrace. Pomáhal nám, byl i u prvního gólu, když udržel balón pro Zorvana, který pak poslal střelci Chvátalovi skvělý pas za obranu. Takže spokojenost s ním. Co mohl, odevzdal.

Poradit jste si museli i se ztrátou gólmanské jedničky Macíka, který pykal za vyloučení. Šanci dostal Digaňa a nezklamal. Jak si podle vás vedl?

Zastupitelnost brankáře je složitá a on si s tím poradil. Nechci ale říkat, že Macík je teď dole. Má svou kvalitu, nevyšly mu nějaké zápasy, chyboval, byl vyloučený a dostal šanci jiný gólman. Ten ukázal sílu a my s tím musíme pracovat. I v tom smyslu, aby Macík šel nahoru. Konkurence všechny nutí makat na maximum, a kdo si o místo řekne, bude tam.

Ve středu hrajete MOL Cup v Praze s druholigovým Žižkovem. Každý od vás čeká postup?