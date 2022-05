Adame, ty musíš pryč, vzkazuje Hložkovi expert

Jenže expert je přesvědčený o tom, že letenský klub už v tuhle chvíli hráče nemůže ve fotbalové kariéře posunout dál. Rudý dres by proto měl podla Csaplára po sezoně změnit. „Jestli Sparta není schopna tohle vytvořit, tak potom tady nemáš co dělat," pokračuje někdejší kouč Slavie či Liberce a dalších českých i zahraničních ligových klubů.

„Naopak Sparta, a já jsem to považoval za naprostý nesmysl, že na něj najednou nakládala a Adam to musí táhnout. Platilo, že když Adam hraje dobře, tak my hrajeme..." kritizuje trenér.

„To bylo prostě z jeho pohledu něco, co ho ničilo. To je role, která mu nepatří, to je role, kterou neměl Messi, Ronaldo ani Mbappé v jeho věku," odsuzuje Josef Csaplár. A jak by podle něj měl Adam Hložek vybírat další klub? Dozvíte se ve videu z pořadu Přímák na Sport.cz.