Akrobatické kopy trénuje a teď to vyšlo. Haraslín věří, že výkony Sparty budou gradovat

„Důležité je, že jsme ukázali to, co děláme v tréninkovém procesu. Je to podstatné do dalších utkání, s týmem z bundesligy jsme odehráli výborný zápas. Byli jsme rychlí, přímočaří, dávali si kolmé nahrávky. To vše nás dovedlo k vítězství," chválí 26letý křídelník, jenž poprvé přišel na Letnou v roce 2021.