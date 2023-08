ANALÝZA: Slavia se Spartou naplňují prognózy, konkurentům unikají hned na startu ligy

„Oba lídři se nevyhnuli ‚laciným‘ zaváháním proti soupeřům, které měli porazit. Ale jinak dokazují, že jsou opravdu o kus jinde než zbytek ligy. Plzeň se dostává do tempa pomaleji, na duo favoritů ztrácí, ale pokud zvládne dohrávku s Boleslaví, budou to jen 3 body. A navíc má blízko do skupiny Konferenční ligy, čímž by sezonu nastartovala vlastně optimálně,“ komentuje Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.