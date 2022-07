KOMENTÁŘ: Baníkovci ukázali, jak vypadá rána do vlastní nohy

Proti Olomouci působili nesehraně, chyběl důraz, přesnost, odvaha..., prostě takřka všechno, čím by se měli na hřišti prezentovat. A skvěle nachystaná Olomouc toho dokázala perfektně využít.

Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že Pavel Vrba je sice skvělý trenér, není ale čaroděj. Pokud se někdo domníval, že jeho příchodem se z Baníku stane elitní ligový klub stejně rychle, jako dokáže Harry Potter vykouzlit svého Patrona, mýlil se. A utkání proti Sigmě ukázalo v plné nahotě to, na co Vrba nenápadně od svého příchod poukazoval.

Baník aktuálně na to, aby patřil k favoritům ligy nemá. Nezapomínejme na to, že stejní hráči už více jak tři roky neporazili Slavii, Plzeň ani Spartu. A to se bez velké finanční investice do hotových hráčů těžko změní za pár měsíců. Majitel Baníku Václav Brabec ale miliony do nákupů sypat nechce. I proto v létě v Ostravě žádnou hvězdnou posilu nepřivítali.

„Zázraky se dějí, ale ne vždy. Měli bychom si dávat postupné cíle. Baník v minulé nezklamal, postoupil do šestky, což je celkem úspěch. Já na to chci navázat, to by měl být první krok. Chci postoupit do šestky a pak se můžeme bavit o dalších cílech. Po základní části, když dopadne dobře, si třeba můžeme říct víc," opakoval před novináři v různých obměnách Vrba.

Ovšem i tento cíl bude podobnými výkony jen těžko naplnitelný. „Otazníků je asi víc, odpovědi momentálně neznám. Možná jsme si ale troufali až moc hrát otevřenou partii s Olomoucí. Asi není v našich silách to proti tak dobře připravenému a silnému soupeři zvládnout," přemítal Vrba.