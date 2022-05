Ani Slovák, ani Němec. Novým trenérem Sparty je Dán, který vyřadil Slavii

ℹ️ Novým trenérem Sparty se stává Brian Priske. Dánský kouč má za sebou úspěšné působení v Midtjyllandu, s kterým vyhrál ligu. Následně pak v kvalifikaci Ligy mistrů prošel do skupinové fáze.

„Brian byl jako trenér formován systémem Midtjyllandu, který má za cíl vyhrávat, rozvíjet hráče a dávat příležitost mladým talentům. To jsou stejné cíle, jaké máme i my ve Spartě. S tímto způsobem práce dokázal vyhrát titul v dánské lize a následně postoupit přes kvalifikaci do skupinové fáze Ligy mistrů. Má také zkušenosti z Evropské ligy, kam se dokázal probojovat též přes kvalifikační předkola s Antverpami. Věříme, že ve Spartě naváže na svou dosavadní trenérskou práci," vysvětluje na klubovém webu Rosický, proč padla volba na Priskeho.