Rosický potvrzuje námluvy s Guľou i zahraniční cestu. Trenéra pro Spartu jsem konzultoval s Rangnickem

Během pondělí představil první letní posilu, kterou je obránce Jan Mejdr z Hradce Králové. „Honza zaznamenal velký výkonnostní vzestup. Na ligu si téměř okamžitě zvykl a nadále se zlepšoval. Je produktivní a věříme, že u nás může být ještě lepším hráčem. Přinese nám také fyzický způsob hry, který nám v určitých pasážích chyběl," vysvětluje výběr posily sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Po skončení sezony jste vedení nabídl rezignaci. Proč?

Dlouhodobě jsem hovořil o tříletém plánu, který měl mít vrchol v podobě titulu, což nevyšlo. Již v průběhu sezony jsem slíbil, že v takovém případě dám funkci k dispozici. Chtěl jsem také sejmout tlak z trenéra a hráčů. Pak jsem splnil, co jsem řekl, a šel za majitelem a generálním ředitelem, jestli naše cesta může dlouhodobě vést k úspěchu. Vyhodnotili jsme si, co bylo dobře, co špatně. Klub je přesvědčený, že vytčená cesta po úpravě některých bodů bude úspěšná.

Podaří se Laviho přestup do Sparty? Obstál Tomáš Rosický jako herec?Video : Sport.cz

Víte už, co bylo špatně?

Určitě jsem nenašel stabilního trenéra pro Spartu, který by tým dlouhodobě rozvíjel. Nevyšel ani záměr propojení starších hráčů s mladšími. Na starší nic nesvádím, jsou to dobří profíci. Mysleli jsme si však, že mladé potáhnou a oni se budou kolem nich zlepšovat. Možná jsme až moc velký důraz kladli na sparťanství, i když to někdo nebude chtít slyšet. Ano, zásadní je, že kluci z akademie mají v áčku být. Trochu mě z toho ale vyvedla situace s Pulkrabem. Zásadní je, aby byla identita sparťanská, tak to má pokračovat, ale asi bychom na ni neměli klást tak velký důraz. Matěj je fajn kluk, mám s ním dobrý vztah. Vše s ním bylo transparentní, když jsme v zimě odmítali nabídku na něj, řekli jsme, že jsme ok s tím, že v létě třeba odejde zadarmo. Hlavně aby nám pomohl na jaře. Ale když v půlce sezony začnete jednat se Slavií, přímým konkurentem... To mě trochu vyvedlo z toho, abych na něčem tak lpěl.

Václav Kotal a po něm i Pavel Vrba začali dobře, stejně jste je pak oba odvolávali v průběhu sezony. Jak jste daleko s výběrem nového trenéra?

Proces neustále běží. Nebojte se, moc dobře vím, kdy začínáme...

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Oslavenec Karel Poborský a Tomáš Rosický před utkáním Sparta Praha - Baník Ostrava.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Potvrdíte, že při výběru volíte německou cestu?

Spíš bych potvrdil zahraniční cestu. Ano, je to jedna z cest. Turecká určitě ne. Styl práce je důležitý, všechno má svá úskalí. V případě trenéra ze zahraničí jednoznačně specifika českého prostředí, které je jako žádné jiné na světě... A pak i jazyk. Ale nesměřujte to jen tudy.

Lákal jste jako prvního Heiko Herrlicha, spoluhráče z Dortmundu?

Ne. Znám se s Heikem dobře, ale nebyl osloven.

A co Adrián Guľa, další skloňované jméno?

Můžu potvrdit, že je jeden z kandidátů.

Přestože poslední dvě angažmá, v Plzni a Krakově, se mu nepovedla?

Oslovuje nás jeho herní styl, styl práce. Silným bodem je i práce s mladými, o návaznosti mezi našimi týmy mluvíme neustále. Ale nechci jít do hloubky. Není to fér před jmenováním nového trenéra.

Také Vrba na Letné pohořel. Neříkáte si, že teď už máte poslední pokus najít trenéra?

Může to tak být, nemusí. Koncentruji se na teď a tady. Nejsem žádný alibista, už jako hráč jsem se snažil za své činy stavět.

Když jsme řešili výměnu trenéra, byl Pavel Vrba jasnou jedničkou, říká Tomáš RosickýVideo : Sport.cz

Působil jste v Dortmundu a Arsenalu. Pokud jde o potenciálního zahraničního kouče, dá se z vašich kontaktů vyjít...?

Kontakty jsou úplně nejmenší problém. Mluvil jsem třeba s Ralfem Rangnickem (německý expert, který aktuálně skončil na lavičce Manchesteru United) a probíral s ním tipy, co se týká německých trenérů. Problém jsou peníze, ne kontakty.

Říkáte, že u cizince může být jazyk bariéra. A co nároky, na které tu hráči nejsou zvyklí?

To mě láká, co nejvíc směřovat klub na Evropu. V českém prostředí je hrozně málo lidí, kteří se chtějí zlepšovat. Já jednoznačně chci, aby u nás zvýšené nároky platily. Musíme tak přemýšlet, Sparta má zvuk. Spousta lidí na zahraničního trenéra slyší. Co je standard v Evropě, tady u nás věci ani nezačínají. Velká škoda, v tom nám strašně ujíždí vlak. Kde jsou naši trenéři v zahraničí, kolik hráčů tam působí...?

Do Německa teď míří Adam Hložek. Už je jeho přestup do Leverkusenu hotový?

Není hotový, ale očekávám, že se tak stane.

Jak ho dokážete nahradit?

Kus za kus ho nenahradíme, takovou kvalitu není možné sehnat. Musíme týmově. Ztrácíme i zkušeného Bořka Dočkala, takže nová šance, aby si dvě místa v sestavě uzmul někdo jiný. Stává se, že někteří kluci ve stínu druhých třeba mají moc velký respekt, teď bude pro všechny šance velká, třeba pro hráče z hostování, nebo posily. Snad vyroste někdo jiný.