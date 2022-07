Argentinský dlouhán z Paraguaye. Sparta si údajně vyhlédla útočníka až v Jižní Americe

Je mu 23 let, měří 193 centimetrů a má za sebou dvě výborné sezony. Server La Hora Sports píše, že právě argentinský útočník Facundo Bruera působící v Paraguayi by se mohl stát posilou pražské Sparty. Současně však poznamenává, že by nešlo o jednoduchou dohodu, dlouhán má navíc řadu nabídek z evropských fotbalových klubů.

Foto: inforegion.com.ar Argentinský fotbalista Facundo Bruera.Foto : inforegion.com.ar

Článek Překvapivá zpráva. „Facundo Bruera je velmi blízko podpisu smlouvy s AC Sparta Praha v české lize," zní titulek článku v La Hora Sports. Útočníkovi se daří. V předminulé sezoně vstřelil 16 gólů za argentinský Brown de Adrogué a v minulé dalších 12 branek v dresu Nacional de Paraguay, kde hostuje. Teď chce údajně odejít za moře do Sparty, nicméně paraguayský klub mu prý nehodlá přestup ulehčovat a je proti. Nacional žádá 2,5 milionu eur (asi 61 milionů korun) za 80 % práv na fotbalistu, což je přemrštěný požadavek. Autor článku poznamenává, že je zvědavý, zda se Bruera vzbouří a zatlačí na to, aby mohl odejít do Evropy. Na jaře v rudém dresu nastupoval v útoku většinou Tomáš Čvančara, letní posilou je reprezentační střelec Jan Kuchta. FORTUNA:LIGA Sparta angažovala kapitána z loňského EURO, jeho zařazení vás překvapí

Reklama