Ať nespadne, strachuje se Koller o Bohemku. Její dres málem oblékal

GLOSÁŘ Z TAMPERE: Je šance se (částečně) zbavit blbé hokejové nálady

Snad je to symbolické znamení, že narozdíl od jiných šampionátů tentokrát Češi do mistrovství světa místo obvyklého pátku vstupují až v sobotu. A že se z ryzí pověrčivosti vyhnou "nebezpečnému" pátku 13. Český hokej už deset let marně čeká na medaili, což je z pohledu cenných kovů jeho nejtemnější období. Už několikrát věřil, že se právě teď před ním rýsuje turnaj, který půst může utnout, aby pak zabředl do ještě většího marastu. Teď to znovu vypadá nadějně, neboť se zdá, že resuscitace pod finským primářem zabírá a že je šance se zbavit blbé nálady.