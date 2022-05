Řídil traktor, rukama přebral miliony. Kde Kollera bavil fotbal nejvíc?

Kollerův příběh je všechno, jen ne všední. Však se také tématu „Jak si Honza ze Smetanovy Lhoty podmanil Belgii, Německo a nakonec celý fotbalový svět" chopili filmaři a dokument Jan Koller: Příběh obyčejného kluka půjde na podzim do kin. „Že se o mě natočí film, to by mě ani ve snu nenapadlo. Asi jako by mě nenapadlo, že by se mi mohl splnit dětský sen o kariéře profesionálního fotbalisty," říká 49letý kanonýr v podcastu.