Baník dohraje nadstavbu fotbalové ligy bez zraněného záložníka Plavšiče

"V poslední době laboroval s různými zdravotními problémy, protože v zápasech toho od soupeřů schytal opravdu hodně. Nemělo by logiku, aby teď hrál na sílu, když není ve stoprocentním stavu," řekl sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

"Samozřejmě je to hráč nadstandardní kvality, kterého bychom rádi měli na delší časové období. My bychom o něj měli zájem i nadále a uvidíme, co se v této věci bude dát udělat. Odvedl nám opravdu skvělé služby," uvedl Mikloško.