Čas na oslavy záchrany není. Chci se podívat do očí trenérům, kteří hrají o život, řekl kouč Baníku Hapal

Byl dnešní zápas především o tom, dotáhnout Baník k definitivní záchraně?

Chyběl nám bod a jsem rád, že jsme si tu záchranu uhráli sami. Naším záměrem bylo dostat do hry dva útočníky (Tijani a Almási) a být nebezpeční. Mysleli jsme si, že by to na Teplice mohlo fungovat, protože co přišel Frťo (Zdenko Frťala), zkvalitnily defenzivu a dobře brání. Nedostávaly moc gólů, tak jsme to chtěli risknout se dvěma hroty. Bylo to znát.

Jste spokojený s výkonem svých svěřenců?

Jsem spokojený s vítězstvím i předvedenou hrou, přestože jsme změnili rozestavení. V úvodu nám to trochu komplikovalo rozehrávku, nebyli jsme tam přesní hlavně odzadu. Ale vytvořili jsme si spoustu gólových příležitostí, pak se dostali do vedení. Pojistili jsme to druhým gólem, škoda penalty v závěru. Ale do sestavy se dostal další hráč ročníku 2004 Patrik Měkota a odehrál dobrý zápas. Sice udělal pentli, ale nevyčítal bych mu to. Je mladý, zvládl to.

Proč jste vsadili na tři stopery vzadu?

Nemáme stopery, hodně jich je zraněných, proto jsme tam zapojili mladého Měkotu. Dělali jsme na tom tři nebo čtyři dny, osobně si myslím, že to není problém. Kluci to zvládli. Jednou jsme hráli na tři obránce s Hradcem Králové, což nám nevyšlo výsledkově, ale v defenzivě tolik chyb nebylo. Teď jsme se k tomu vrátili z taktických důvodů a vyšlo to na Měkotu, protože v posledních dvou utkáních za béčko ho trenér chválil. Ukázali jsme na něj, zvládl to se ctí, i když bylo znát, že jako mladý ještě nemá takovou jistotu.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Muhamed Tijani z Ostravy a Nemanja Mičevič z Teplic.

Může být varianta se třemi stopery dlouhodobějším řešením?

Může. Chceme to, chtěli jsme to i dřív, ale celou sezonu se potýkáme se zdravotním stavem stoperů. Vypadl Bitri, Lischka... Jediný zdravý po celou sezonu byl snad jen Karel Pojezný. Chtěli bychom to praktikovat a třeba střídat se čtverkou, abychom byli variabilnější.

Nedávno jste zmínil, že i záchrana je důvod k oslavě, dovolíte ji?

I záchrana v lize se slaví. Vidíme to v Německu, může vás to jen zocelit. Ale teď nebudou oslavy žádné. Zakřičeli jsme si v kabině, za tři dny zase hrajeme (ve Zlíně). Věřím, že to hráči chápou. Chybí nám dvě utkání, každý musí být připravený na sto procent a odevzdat maximum.

Dostanou šanci ve zbylých dvou zápasech méně vytěžování hráči?

Je to ve hře, určitě se o tom ještě budeme bavit. Nejdřív se ale musíme podívat na náš zdravotní stav. A taky nechci nic podcenit. Chci se podívat do očí dvou trenérů (zlínský Pavel Vrba a pardubický Radoslav Kováč), kteří nás čekají a hrají o holý život.

Vaši kolegové trenéři by to možná neřešili, vy jo?

To je možné, ale já ctím fotbal. Takový nebudu.

Takže zbytek soutěže neberete jako jakousi předpřípravu na novou sezonu?

Co chcete zkoušet. Mladí už tam byli. Šín, teď další z ročníku 2004 Měkota. Mladé hráče zapojujeme. Kritika je na Miškoviče, ale to je taky mladý hráč. I když to není Ostravák, ale Chorvat, tak je to mladý hráč. Mám ho v kádru, to ho mám zmačkat a zahodit? Taky čekal dlouhou dobu na šanci, pak si to vyhodnotíme po konci sezony.

Proti Teplicím hrál skvěle Jiří Fleišman. Nahrál na gól, trefil břevno. Řekl si znovu o základní sestavu?

Jirka to odehrál se ctí. Šehy by byl běžecky možná rychlejší a agresivnější, Jirka má zase výborný centr a kopací techniku. Na ten věk je výborně připravený. Je o něm známo, že hodně pracuje. Když se vysvleče ve sprše, můžou mu závidět i mladší hráči. Dělá vše na sto procent, klobouk dolů.

Je to přístup, který by měl předávat mladším?

Přesně tak. Chceme zapojovat i mladé hráče, ale nebyl prostor, protože jsme nebyli zachránění. Možná v dalších utkáních dojde ke změně, ale to jen na základě výkonnosti. Máme spoustu mladých hráčů: Peťu Jaroně, Buchtiče... Variabilita tu je.

Už víte, kdo vám v létě odejde?

Co mám poslední informace, tak na Letáčka a Šehiče klub uplatnil opce, takže by oba měli být od příští sezony našimi hráči.

A Cadu, který hostuje z Plzně?

Tam opce není, budeme muset jednat. Máme o něj zájem, ale uvidíme, do jaké míry na to budeme moct dosáhnout. Velice pozitivní každopádně je, že zájem má i Cadu.

Srdjan Plavšič odejde?

Je hráčem Slavie, tam se musí v prvé řadě vrátit. Mluvil o zahraničí, líbilo by se mu Španělsko, což bych mu samozřejmě přál. Ale víte, jaký je fotbal... (úsměv). Všechno se to může zamotat, zatočit. My o jeho služby budeme mít zájem, je to rozdílový hráč. Mluvil jsem s ním o tom, ví, že o jeho setrvání máme zájem. Ale nevím, jestli to bude možné.

Zaječí úmysly měl i Ladislav Almási. Je reálné, aby po sezoně, kterou z velké části promarodil, zůstal?