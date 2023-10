Baník má bodů dost, tyhle mu chybět nebudou, byl šťastný Látal. Hráče pozve na večeři

„Je to tak. Tlak na nás byl velký. Měli jsme osm bodů, teď už jich je jedenáct, spadlo to z nás. Ale my poslední čtyři kola nehrajme špatně. V Plzni, I s Bohemkou. Určitě se nám teď při pohledu na tabulku bude lépe pracovat,“ svěřoval se Látal, jenž domácí zaskočil nečekaným vysunutím stopera Jakuba Martince skoro až na hrot.

„Byli jsme domluveni, že když půjdeme do útoku, budu se budu chtít dostávat do vápna, protože tu útočnou hlavu mám dobrou. Škoda, že centrů nebylo tolik, ale nakonec to nevadilo,“ culil se Martinec.

„Dostal jsem to jak na talíři, na mě bylo, abych to uklidil do branky. A to je moje práce. Důležité bylo zachovat klid a míč uklidil,“ popisoval Chrmosta, jenž svůj třetí gól oslavil napodobením pohybu tetřeva hlušce. Na Instagramu jsem viděl video z nějaké rakouské ligy, kde takto oslavovali výhru. Vzali jsme to kabiny a dost se to tam chytlo. Teď se to úplně nabízelo,“ prozradil jablonecký útočník.