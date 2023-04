Baník se ve šlágru na Slavii vyhecuje, tuší brankářská legenda. O vítězi má jasno

Gólman, který si během kariéry zachytal za Slavii, Bohemians i Spartu, sám na vlastní kůži poznal, jaké to je, když fanoušci Baníku ženou svůj tým na zteč. V této sezoně však tým trenéra Pavla Hapala střídá dobré okamžiky se slabšími výsledky a na tabulce je to vidět. K elitě mají „Chachaři" daleko.

„Baník je výsledkově nevyzpytatelný. Určitě se vyhecuje a může to Slavii zkomplikovat, ale taky to může skončit jasným výsledkem pro Slavii. A já si myslím, že tam Slavia zvítězí," nepotěšil Blažek příznivce Sparty, kteří se upínají k zápasu s tím, že by tým Jindřicha Trpišovského mohl klopýtnout, jako se mu to na jaře venku už párkrát povedlo.