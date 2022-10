Baník sestřelil Boleslav ze vzduchu. Ukázali jsme, v čem může být naše zbraň, řekl Frydrych

Všechny tři góly vstřelil Baník hlavou. Na gól Frydrycha navázali ještě Jiří Fleišman a Ladislav Almási. „Ukázali jsme, v čem může být naše velká zbraň. Trénovali jsme to od začátku sezony, ale nevycházelo nám to. Konečně jsme využili náš potenciál. Výšku i hlavičkáře máme a tentokrát se to sešlo. Je to pro nás velké povzbuzení," vykládal 32letý stoper Baníku.

Byl to nejlepší výkon v sezoně?

Do obrany to možná na Spartě mohlo být lepší, protože jsme to tam ubránili, ale celkově to byl asi dneska jeden z těch lepších, možná nejlepší. Byly tam dobré věci, rychlé přepínání, spoustu vybojovaných míčů po ztrátě. Bylo to i takové agresivnější, takže to k tomu asi mělo blízko.

Mladá Boleslav v prvním poločase hrozila, zlomil se zápas vaším gólem?

Asi trošku pomohl k tomu, že jsme se uklidnili, protože nás v prvním poločase dokázal soupeři několikrát přitlačit. Ale až na těchto několik momentů si myslím že jsme si pro výhru šli. Ten druhý gól od Flajšiho (Fleišmana) nás uklidnil ještě víc a pak už náš fotbal vypadal daleko lépe. Bylo to takové klidnější. Ve druhém poločase už jsme podali dominantní výkon. Škoda jen toho posledního gólu v nastavení.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Autor třetí branky Baníku Ladislav Almási.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Za bezbrankového stavu jste tečoval střelu Pecha do protipohybu Laštůvky. Zatrnulo vám, že to skončí v brance?

Protože jsme prvním poločase Boleslav na naší pravé straně pouštěli do nebezpečnějších akcí, bylo tam takových střel více. Když se tam dostali, snažili jsme se to zblokovat. Šlo to ode mně, ale Lašty to dokázal ještě chytit. Jsem rád, že to tak dopadlo.

Trenér Mladé Boleslavi v nadsázce říkal, že ho pokaždé naštve, že Laštůvka ještě pořád a dobře chytá. Jak důležitý je pro vás, že ho máte za zády?

Je hodně zkušený, přenáší na tým klid. Všichni víme, v jakých situacích je silný a kde nám hodně pomáhá, takže jsme jenom rádi, že stále chytá. Pořád je to náš nejlepší gólman, pomáhá nám v zápase, když je nějaký krizový moment, tak ho vyřeší. Chytí, vyrazí, je to velká pomoc.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Srdan Plavšič z Ostravy, Tomáš Ladra z Boleslavi v utkání 14. kola Fortuna ligy.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Často na vás ale i křičí, dokáže být nepříjemný?

To je vlastnost, která některým brankářům možná i trochu chybí. Ta starší škola umí nejen obránce pořádně zpucovat, ale dokáže obráncům předat i to, co my v tu chvíli ne úplně dobře vidíme. Vyhání nás z obrany, říká nám, kde nás chce mít postavené. Je to velká pomoc. Ono to třeba z tribuny může vypadat, že na nás řve nějaké..., že nám dává čoud. Ale on nám předává konkrétní informace, které nám potom pomáhají v další fázi zápasu.

Jak moc vás z tohoto pohledu mrzí inkasovaný gól Lukáše Maška v nastaveném čase?

Určitě mrzí, říkali jsme si s klukama, že je to zbytečné. Byla tam bezdůvodná ztráta a nepohlídali jsme si ten náběh. Byli jsme roztažení, už jsme si mysleli, že to dokombinujeme až do závěrečného hvizdu. Mohli jsme pomoct Laštymu, ať má nějakou nulu navíc, tady na tom budeme muset asi ještě zapracovat a ty závěry zvládat lépe. Místo toho, abychom přidali gól na 4:0, jsme inkasovali, Boleslav najednou ucítila šanci a najednou jsme byli trochu pod tlakem.

Předal vám Laštůvka po tom gólu konkrétní informace o chybě, nebo jste dostali čoud?

(smích) To jsme dostali čoud, protože to byl opravdu zbytečný gól. Už nejsme úplně mladé mužstvo, takže bychom si to měli lépe pohlídat a předejít zbytečným ztrátám.

Teď jedete na Slavii, je domácí výhra povzbuzením?

Je důležitá a potřebovali jsme ji. Zase jsme se posunuli v tabulce o něco výše. Všichni jsme před sezonou očekávali, že budeme hrát o vyšší příčky, ale začátek nám nevyšel tak, jak jsme si všichni představovali a musíme to teď dohánět. Teď je před námi těžký zápas na Slavii a víme, že se tam soupeřům úplně nedaří. Slavie je tam docela dominantní a musíme se na to dobře připravit, abychom je co nejvíce potrápili a pokusili se přivést minimálně bod. Dneska jsme ukázali, v čem může být naše zbraň a doufám, že se nám z těchto našich silných situací podaří něco vytěžit.

Na Slavii jste působil, jaký to bude zápas pro vás osobně?

Určitě zajímavý. Rád se tam po dvou letech zase vrátím. Nebude to jednoduché ale jsem rád, že se tam budu moci zase podívat.

Zpočátku sezony jste se hodně trápili, cítíte že se to mění?

Sám za sebe můžu říct, že jsem nebyl spokojený se svými výkony a bylo to pro mě těžké. Ten návrat jsem si představoval jinak. Snažil jsem se trénovat, pracovat, aby se to zlepšilo a jsem rád, že jsem k výhře přispěl gólem a asistencí. Doufám, že se bude zlepšovat náš celkový výkon a i já se budu cítit na hřišti lépe a lépe.

Trenér Pavel Hapal říkal, že chce na hřišti vidět baníkovské srdce a bojovnost. Je to tam?