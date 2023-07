Baník utlumila Doumbiova paráda. Svůj strop může mít i někde jinde, chválil Kozel

„Asi nejdůležitější gól v utkání. Do druhé půle jsme nevstoupili úplně dobře a Baník byl po gólu na 1:2 na koni. Gól na 3:1 nám hodně pomohl. Soupeře trochu utlumil, nás zase malinko nakopnul," řekl střelec liberecké první branky Lukáš Červ.

„Víme, že Doumbia je velice kvalitní fotbalista, byť někdy trochu náladový, takže je u něj důležité, aby ke své práci přistupoval, tak jak má. Cením si toho, že odehrál devadesát minut, protože po návratu ze soustředění byl nemocný a do středy netrénoval. Do zápasu šel s jedním tréninkem, nakonec odehrál devadesát minut, což jsme v plánu neměli. A svůj výkon korunoval krásným gólem. Ukazuje to, že svůj strop může mít ještě třeba někde jinde," pochválil 24letého středopolaře kouč Slovanu Luboš Kozel.