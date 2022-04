Velké trápení Slezanů pokračovalo i po změně stran. Jenže ani Hradec jejich statický výkon nedokázal využít. Když se už Vlkanova probil do zajímavého zakončení, vysoko přestřelil. A tak nejvíce divákům zatrnulo v 71. minutě, když se střídající Vašulín dostal do vápna a jeho rána se zavlnila na vnější síti. To už hrál Baník bez stopera Svozila, který se zranil při souboji s Kubalou a byl odnesen na nosítkách rovnou do kabiny.