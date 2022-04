KOMENTÁŘ: Posun Baníku? Minimální. Na Spartě znovu ukázal, že na nejlepší nemá

„Ty kluby jsou jistě v něčem dál, ale my se jim musíme vyrovnat bojovností," štve stopera Baníku Davida Lischku, který se v zimě do Ostravy vrátil právě ze Sparty. Proto ho porážka mrzela.

Sen o postupu do evropského poháru, kterým by Baník dovršil oslavy sta let klubu, se po čtvrtém utkání bez vítězství rozplývá. „Ty týmy jsou prostě lepší. Obzvláště na jejich hřišti," má jasno někdejší kanonýr ostravského Baníku Václav Daněk. „Slavia, Sparta i Plzeň jsou na utkání lépe nachystaní, naopak Baník občas působí dojmem, že když proti těmto týmům nevyhraje, tak se až tolik neděje, protože jsou to topmančafty," myslí si bývalý ligový kanonýr.