Beauguelův nástupce? Plzeň si přivedla do útoku mladou posilu

Když vy dva, my aspoň jednoho, jako by Plzeňští zareagovali na dopolední příchod tandemu David Jurásek a Daniel Fila z Mladé Boleslavi do pražské Slavie. Také aktuální lídr ligové tabulky si pořídil posilu.

„Matej nás zaujal svou typologií, takže jsme rádi, že se podařil dotáhnout jeho přestup do Viktorie," uvádí posilu Adolf Šádek, generální ředitel klubu. „Rychlostní typ útočníka, dokáže se prosadit v koncovce. Zároveň je v perspektivním věku, patří do slovenské reprezentace do jednadvaceti let a vidíme v něm velký potenciál do budoucna. I proto podepsal s Viktorií dlouholetý kontrakt," dodává Šádek.