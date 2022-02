Hojivá náplast na marné derby. Sešívaní vítají očekávané posily

Avizované příchody jsou skutečností. Do Slavie z Mladé Boleslavi přestupuje devatenáctiletý útočník Daniel Fila. Autor čtyř podzimních ligových branek podepsal v Edenu smlouvu do 30. června 2026. A spolu s ním také jedenadvacetiletý levý obránce David Jurásek. Český reprezentant do 21 let získal kontrakt do 30. května 2026.