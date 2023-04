Během derby mi chodily adresy k psychiatrovi, směje se legenda. Lepší než boj o první místo ve Francii

Pochvaly jdou i na plynulost zápasu, tentokrát nebylo k vidění žádné výraznější zdržování. „Bylo to správné vyhecované, nezvrhlo se to v potyčky. Umocnilo to celý dojem ze zápasu. Více se hrálo, nediskutovalo se," je rád novinář Jan Malý. „Šlo o první místo. Dodalo to ještě větší mimořádnost celému zápasu," pokračuje fotbalový expert.