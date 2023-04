Bílek po další ztrátě: Na víc než remízu jsme neměli. Nejsme v pohodě

Nevstoupili jsme do utkání dobře. Udělali jsme hned v první minutě chybu a nabídli soupeři šanci, vzápětí kopala Boleslav roh a měla další situaci, kdy mohla dát gól. Úvod nám vůbec nevyšel, od toho se zápas trochu odvíjel. Nervozita na nás byla znát, měli jsme hodně ztrát, nebyli jsme dlouho nebezpeční pro soupeřovu branku. Pak jsme měli jednu šanci, kdy zleva střílel Sýkora. Ve druhé půli jsme udělali změny, nastoupili v jiném rozestavení, ale stejně to výsledek nepřineslo. Až posledních pětadvacet minut bylo vidět, že utkání chceme vyhrát. Vytvořili jsme si nějaký tlak a situace, které zaváněly gólem, ale branku jsme nedali. Na druhu stranu musím říct, že soupeř měl dost šancí, podržel nás Jindra Staněk. Celkově si myslím, že na víc než na remízu jsme neměli.

Branku jsme nedostali, což je pozitivní, to se nám dlouho nepodařilo. Věřím, že nás to trošku do dalších zápasů posílí. Ale musíme být lepší. Hodně jsme nezvládli úvod zápasu, přitom jsme do něj chtěli vstoupit aktivně, soupeře přitlačit. Místo toho jsme soupeři nabídli dvě šance, o kterých jsem už mluvil. Psychicky nás to trošku složilo a horko těžko jsme se z toho dostávali.