Bílek: Škoda, že jsme Slavii neobrali. Kdyby Sparta díky tomu získala titul, měl bych radost

Před necelým měsícem byla v Edenu spíš do počtu. V sobotu, byť dopadla výsledkově stejně, to ale bylo od fotbalové Plzně jiné kafe. V Edenu sahala po remíze, Slavia se o těsnou výhru 2:1 strachovala do poslední vteřiny. „Určitě jsme sehráli lepší zápas než posledně. Velká škoda, že jsme nebodovali," povzdechl si trenér Viktorie Michal Bílek.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Trenér Plzně Michal Bílek v Edenu.

Článek Že skončíte třetí, bylo jasné už před zápasem, v uvozovkách už Plzni o nic nešlo. Těší vás, že jste Slavii tak potrápili? Sehráli jsme dobré utkání, nenechali jsme soupeře vytvářet si šance. Hlavně v závěru zápasu jsme byli nebezpeční, měli jsme v poslední minutě obrovskou šanci Matějem Vydrou. Škoda, že jsme utkání nedotáhli do remízy. Duel se ale pro vás nevyvíjel vůbec dobře. Brzy jste inkasovali, navíc jste přišli o zraněného brankáře Tvrdoně a kapitána Hejdu. Zákrok na Tvrdoně byl nepochopitelný... Hejda má roztrženou hlavu. Nebyla to pro nás jednoduchá situace, měli jsme po přestávce jen jedno okno na střídání. Celkově to byl z naší strany slušný výkon, škoda, že nebyl odměněný aspoň bodem. Druhý gól byl ale hodně zbytečný. Zlobíte se na Mosqueru, který před druhou trefou Slavie přišel lehce o míč, a navíc se nezapojil do obrané fáze? Musím se na to podívat na videu, zatím nechci soudit. Vím, že jsme ztratili balon, potom přišla druhá zbytečná ztráta před naší šestnáctkou. Měli jsme odehrát míč jednodušeji. Foto: Kateřina Šulová, ČTK Matěj Jurásek (vlevo) v souboji s Radimem Řezníkem. Pokud byste Slavii obrali o body, titul už mohla slavit Sparta. Vzhledem k vaší letenské minulosti, měl jste větší motivaci uhrát v Edenu bod? Na Slavii je motivace vždycky velká. Byl jsem tady v roli trenéra Plzně, zajímal mě jenom náš případný úspěch. Mrzí mě, že jsme nevyválčili bod. Kdyby Sparta díky tomu získala titul, měl bych radost. Ve Spartě jsem něco prožil, byl jsem tam přes dvacet let.