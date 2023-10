Bod ze Sigmy je super. Mávnutím proutku ale všechno samo nepůjde, ví zlínský kouč Červenka

S ligovou premiérou můžete být spokojený?

Bod se Sigmou z její půdy je super. Jsem za to hrozně rád. Vážím si toho a klukům musím poděkovat, že to odmakali. Co je momentálně v nich, na trávníku nechali. Na bod to stačilo. Za rok tady třeba budeme lepší, nebezpečnější.

S čím jste do Olomouce přijeli?

Snažili jsme se hrát aktivní střední blok a domácím neumožňovat rychlé přechody po stranách. V první půli, kdy bylo ještě více sil, se nám to dařilo více. Měli jsme v ní i pár nebezpečných přechodů, ale vyřešili jsme je velmi špatně. Ve stavu, v němž jsme, musíme jít od drobností a tou dnes bylo to, že jsme získali bod. Strašně si ho ceníme a věříme, že jich bude na naše konto přibývat víc a víc.

Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Trenér Zlína Bronislav Červenka a jeho premiéra v roli hlavního kouče Ševců.

Jaké to bylo, přebírat tým po devítigólovém výprasku? Na čem jste pracovali?

Hlavně na psychice. Říkali jsme klukům, aby si to nebrali tolik. Nějak jsme si to v úterý zhodnotili a pak už jsme to neřešili. Snažili jsme se tým povzbudit a naladit ho na to, že může i vyhrávat. Zkrátka, připravovali jsme se už jen na Sigmu.

Olomouc ale není zrovna tým, na kterém jste se měli chytit?

Ano. Má skvělé mužstvo. Hraje výborně. Proto jsme hráli defenzívně a vyšlo to, byť s notnou dávkou štěstí. Nejsme na tom tak, abychom tady hráli na vítězství. Na to teď nemáme. Doufám však, za pár kol, týdnů, měsíců budeme odvážnější, přesnější, údernější.

Udělal jste čtyři změny v sestavě. Tou nejzásadnější byl asi návrat brankářské jedničky Stanislava Dostála, který chytal ve velkém stylu. Souhlasíte?

Určitě. Jsme za to rádi, jak se mu dařilo. Skvělý měl už úvod sezóny. Pak ho bohužel zabrzdilo zranění. Je úžasné, že se po tak dlouhé době takto předvedl. Mám z toho radost i za něj. Bod, který jsme urvali, je hlavně jeho zásluha.

Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Zprava brankář Stanislav Dostál ze Zlína, za ním Lukáš Juliš z Olomouce.

Přišel jste za těch pár dnů na to, kde je problém Zlína?

Já to neřeším. Ani nehodnotím, jak hráli předtím. Snažím se jen o to, abychom produkovali dobrý fotbal a vyhrávali. Problémy jsou všude, v každém mančaftu. My teď postupně zjišťujeme, kde se musíme zlepšit. Doba je ovšem strašně krátká na to, abyste si vytvořil tým podle svých představ. To není záležitost půl roku, roku. Je to dlouhodobá práce, kterou musíte dělat, aby hráči pochopili, co po nich chcete, a automaticky dělali jednoduché věci, které jsou základní.

Máte bod, ale směrem dopředu jste téměř nic nepředvedli. V tom vás asi také čeká hodně práce?

Jasné. Sigma dobře držela balón a jak jsme byli v hlubším bloku, chyběla lehkost dopředu. Dnes to bylo jen o ojedinělých výpadech, náznacích akcí. Přesto jsme se v závěru, kdy Žákovi chyběl po rychlém brejku kousek, možná mohli radovat více. To bychom ale asi chtěli příliš. Kdybychom si odtud odvezli body tři, ten nad námi by ochranou ruku nad námi držel až moc. Není to tak, že mávnete proutkem a všechno bude dobré. Jak už jsem říkal, musíme jít postupně, po detailech.

Máte představu, kolik posil budete chtít v zimě přivést?