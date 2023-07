Boleslav fandí Juráskovi. V jiném sportu mě neporazil, usmívá se Matějovský

Jurásek přišel do Boleslavi z druholigového Prostějova před dvěma lety. Po půlroce, v němž odehrál patnáct ligových zápasů, přestoupil za sumu okolo pětadvaceti milionů korun do Slavie, ze které minulý týden dokončil přestup do slovutné Benfiky Lisabon.

„Je až neuvěřitelné, co dokázal. Zvládl to ve Slavii, prosadil se do národního mužstva. Jsme šťastní a věřím, že mu Benfica bude vyhovovat. Pomůže mu Alex Bah. Jsem nadšený, jaký progres udělal a strašně mu fandím," rozplývá se Kulič, který byl v době Juráskova působení v modrobílém klubu asistentem trenéra.

„Po přestupu jsem mu psal a gratuloval," připojuje boleslavský kapitán Marek Matějovský. „Jeho cesta je neskutečná, Když sem přišel, bylo vidět, že si s balonem rozumí. Ale takhle rychlý skok jsem nečekal. Věřím a doufám, že se tam prosadí," vzkazuje bývalému parťákovi.

David Jurásek je hrozbou pro soupeře. Diskuze v pořadu Přímák na webu Sport.cz.Video : Sport.cz

Zkušený záložník dobře poznal nejen Juráskovy fotbalové kvality. „Co jsme ho tady mohli zažít, byl hodný a skromný kluk. Kdykoliv se s ním člověk bavil, byl pozitivní. I tyhle vlastnosti mu pomohly výš," vyzdvihuje Matějovský a přidává perličku. „Je skvělý fotbalista, ale když jsme spolu byli na jakémkoliv jiném sportu, nikdy mě neporazil," usmívá se vitální záložník, který se v jednačtyřiceti chystá na další ligovou sezonu.

Viděl i pěkný gól, který Jurásek vstřelil při svém debutu za Benfiku v přípravě proti Basileji. „Byl krásný. Všichni držíme Davidovi palce," vzkazuje Matějovský.

Jurásek estreou-se pelo Benfica com um grande golo 🚀 pic.twitter.com/zPt1lujkWI — B24 (@B24PT) July 16, 2023

„Ten gól byl nádherný. S Davidem jsme v kontaktu, držíme mu palce," hovoří v podobném duchu generální ředitel boleslavského klubu David Trunda. Středočeši budou profitovat z přestupu bývalého hráče i ekonomicky, do pokladny přitečou miliony.