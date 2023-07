Boleslav chce vysoko: Průvan v kádru, vzpomínky na souhru Matějovského s Kuličem, Kušej zůstává

Boleslav převzal jako hlavní kouč Marek Kulič, bývalý výborný útočník, s nímž Matějovský před lety v barvách Boleslavi válel na hřišti. Rozuměli si, oba patřili do mužstva, které v roce 2006 mimo jiné slavně vyřadilo Marseille v Poháru UEFA. „Vždycky jsem říkal, že se mi s Kuldou hrálo dobře. Typy hráčů, jako byl on, mi vyhovovaly. A myslím, že já vyhovoval zase jim," říká Matějovský.

„Hodně kluků o tom asi ani neví. Dosáhli jsme úspěchů, které možná ani nebyly doceněné. Dvakrát jsme se dostali do skupiny v pohárech. Porazili jsme Marseille, přijely sem velké kluby. Ale neřeším to, soustředím se na to, co je tady a teď," dodává jednačtyřicetiletý matador.