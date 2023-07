Boleslav má posilu do brány, vrátil se Čech z Portugalska

Po dvou solidních sezonách v klubu z Uherského Hradiště odešel Trmal před třemi lety do Portugalska do Vitórie Guimaraes. V první sezoně odchytal tři zápasy, ve druhé devět a odešel na hostování do Marítima, kde si nastoupil k šesti ligovým a jednomu pohárovém utkání.