Boleslav vyzkouší mladíka ze Sparty a dotahuje příchod Kušeje

Suchomel zatím nezapadl do plánů trenéra áčka Sparty Briana Priskeho, podzim strávil v druholigové rezervě letenského klubu. V ní naskočil do jedenácti utkání a viděl šest žlutých karet. Už dnes se bude podle informací Sport.cz hlásit v Boleslavi na tréninku, o formě jeho působení ve městě automobilů se bude jednat. Do áčka Sparty nakoukl minulý rok na jaře, připsal si šest soutěžních startů. Zajímavé je, že nastoupil ve dvou vítězných derby proti Slavii, v obou případech byl v základní sestavě.