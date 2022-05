Bolí to, byli jsme deset vteřin od definitivní záchrany, hořekoval jablonecký Pilař

Strašný... Před chvílí jsem slyšel, že jsme inkasovali pár vteřin před koncem... Mrzí nás, že jsme deset vteřin před koncem udělali chybu. Byli jsme deset vteřin od stoprocentní záchrany. Teď nás to bolí. Zároveň jsme si ale v kabině řekli, že máme poslední zápas a do něj půjdeme na sto procent a neprohrajeme ho.

Levačkou asi ne. Vyšlo mi to krásně do kroku, vystřelil jsem a trefil jsem to. Byl jsem rád, že to tam takhle zapadlo.

Měl bych, kdyby byl tříbodový. Byla by obrovská, kdybych jím pomohl týmu. Ale tahle ne. Bod je málo. Potřebovali jsme vyhrát. První poločas jsme hráli podle představ. Vytvořili jsme si čtyři pět šancí a mohli jsme dát na 2:0. V prvním poločase jsme se jim do obrany dostávali dobře.

Bohemka hru hodně zjednodušila, hodně nakopávala balony. Měla tam na to i typově vhodné hráče, kteří byli v soubojích lepší a trochu nás tím zatlačila. Samozřejmě se hnala za výhrou a my jsme chtěli výsledek udržet. Podržel nás brankář. Ale situaci deset vteřin před koncem jsme měli zvládnout líp.

V zápase jsem si to neuvědomoval. Nevím, kdy jsem dostal kartu, nějakých pět minut před koncem. Šel jsem do skluzu a zvednul jsem trochu nohy. Předtím jsem tam nadával na zákrok od hráče Bohemky. Udělal jsem to samé a bohužel dostal žlutou, asi oprávněnou. Snášet to budu blbě. Pojedu se jen podívat. Budu držet palce a věřím, že to zvládneme.