Bomber číslo 2! Plzeňský útočník připomíná expertovi sparťanskou legendu

V Lize mistrů Plzeň výsledkově propadá, jenže zkušenosti z bitev s nejlepšími evropskými celky pak přetaví v dobré výsledky na domácí scéně. Bielik je přesvědčený, že ohromné plus znamenaly pro Plzeň třeba dvě branky vstřelené do sítě Bayernu ve druhé půli nedávného utkání Champions League.

„Plzeň je ve skupině smrti, nedaly se čekat výsledky v podobě bodů, ti soupeři budou bojovat o vítězství v Lize mistrů. Takže i ty dva vstřelené góly a vyhraný poločas Viktorce dodá síly a ona si pohodu přenese do české ligy."

Viktorii třeba na rozdíl od pražské Sparty funguje hra na dva hrotové útočníky. Bielik míní, že trenér Michal Bílek uzpůsobil dvěma hrotům herní styl, když Plzeň hraje na tři obránce. „Taky má rychlé krajní záložníky, kteří dávají útočníkům servis. Ti zakončují často po akcích ze strany, kraje dostávají Chorého s Klimentem do hry. Dobré je i to, že Kliment je rychlostní typ a Chorý zase klasický hroťák," chválí skladbu i taktiku Viktorie bývalý obránce Sparty.

Do hry se naopak nedostává Fortune Bassey, ten zůstává zatím ve stínu kolegů z útoku. Bielik ale ani jeho neztracuje, dobře ví, že zahraniční fotbalisté potřebují určitý čas na adaptaci v novém prostředí. „Ovoce se nesmí sklízet, když není zralé. Trenér musí vycítit, jak je na tom," doplňuje.

Chorému ostatně také trvalo, než se stal plzeňským útočníkem číslo 1. Ale dočkal se a jeho gólová vizitka už má osm záznamů. V lize už vyrovnal své sezonní maximum. „Teď je v útoku jedničkou, dává góly, což mu dodává sebevědomí," míní Bielik a dodává, že i v sedmadvaceti letech by mohl ještě Chorý myslet na angažmá v cizině. „Měl by se hlavně soustředit, aby dál podával dobré výkony a pak to přijde samo. Když bude dávat góly, šanci na cizinu pořád má," tvrdí.