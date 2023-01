Bořil dostal odměnu a po roce a čtvrt hrál, s Olayinkou Trpišovský počítá

Lagos (od našeho zpravodaje) - Když v 80. minutě prvního přípravného duelu proti Servette Ženeva vyběhl Jan Bořil na plac, slávistická lavička tleskala. Není divu, kapitán týmu se ve hře objevil po 467 dnech, naposledy hrál v říjnu 2021 derby se Spartou, pak podstupoval dlouhé martyrium s kolenem.

„Chtěli jsem ho aspoň na chvíli vrátit do zápasu, aby si zahrál. Má svůj program, někdy s týmem, ale hlavně s kondičními trenéry. Spíše to byla odměna za jeho práci, která na hlavu není moc jednoduchá," povzbudil nezdolného obránce Trpišovský.

80' | Velký návrat! Po 4⃣6⃣7⃣ dnech se na hřiště vrací kapitán Jan Bořil! 🤩 🔴⚪️ 3:0 🇨🇭 #slaser 📺 PŘÍMÝ PŘENOS➡️ https://t.co/DQ8WE7Deq3 pic.twitter.com/cV4OYKP7c2 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 13, 2023

Bořilův příběh mohl mít ještě pohádkovější pokračování. Ocitl se totiž sám v obří příležitosti, ale trefil tyčku. „Nemrzí mě to, protože budeme mít klidný víkend a nebude nám pořád opakovat, že dal gól," oddechl si s úsměvem Trpišovský. „Přejeme mu to, ale je vidět, že je to bek a není mu tahle pozice vlastní. On sám tvrdil, že to udělal dobře, protože trefil bránu, i když to byla tyč," dodal hlavní slávistický stratég.

Zatímco Bořil mu pozvolna bude do plánů zase naskakovat, pomalu z nich bude škrtat Petera Olayinku. Nigerijský křídelník má s klubem z Edenu smlouvu už jen do konce června a v týdnu podepsal kontrakt s Crvenou zvezdou Bělehrad s platností od začátku července. Řeší se, zda by Olayinka nezamířil do Srbska hned. Zatím je však ve Slavii a pilně absolvuje soustředění v Portugalsku.

„Je to proměnlivé, ale kdybych to měl odhadnout, tak bych řekl, že jaro stráví tady. Ještě uvidíme, jak budou probíhat jednání, zatím je ale Peter tady s námi a věřím, že to tak zůstane," nastínil aktuální situaci Trpišovský.

Proti Servette Ženeva naskočil v obou zápasech do hry jako střídající hráč a byl platný. Hrál se zaujetím, měl kvalitu. „I teď ukázal, jak důležitý hráč pro nás je, a my samozřejmě máme cíle i ambice. Proto bych byl rád, aby nám na jaře zůstal. I on je nastavený tak, že ze Slavie chce odejít po úspěchu. Zimní odchody jsou pro hráče složitější než letní, zatím by tady měl zůstat, ale může se něco stát a kluby se dohodnou," rozebral velitel lavičky sešívaných důležitost borce, jenž je jedním ze symbolů úspěšného slávistického období.

Slavia se v přípravě střetla se švýcarským ServetteVideo : Jan Malý, Sport.cz