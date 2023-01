Ogbu suverénně šéfoval obraně Slavie, už křičel „záda“. Skvělé, nesmím se zastavit, hlásil po premiéře

Ogbu působil jako přirozený lídr. „Jsem obránce. Pokud chcete dobře bránit a odehrát dobrý zápas, musíte komunikovat. Když jsou v komunikaci nějaké nedostatky, tak z toho pak vznikají chyby. Je proto důležité pořád na sebe mluvit, abychom se se spoluhráči vzájemně chápali," vykládal Ogbu. „Takový jsem, stále na sobě pracuji. Chci na sobě pracovat každý den, nesmím se zastavit. Budu se snažit co to jde, abych klubu dal to nejlepší, co ve mně je," dodal.

Sem tam už použil i české slovíčko. Třeba „záda". „Ano, vím, co to znamená, tak to samozřejmě používám. Ne každý rozumí anglicky, takže se musím snažit, co to jde, porozumět některým slovům, abychom na hřišti mohli lépe pracovat," prohlásil odhodlaně vytoužený stoper.