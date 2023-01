Slavia na soustředění dvakrát vyhrála, Plzeň remizovala

V základní sestavě Slavie v prvním utkání byl i nigerijský stoper Ogbu, který do vršovického klubu přestoupil z norského Lilleströmu. Na pravé straně obrany nastoupil uzdravený slovenský univerzál Schranz. V úvodním poločase se trefili Provod a Tecl po přihrávce zimní posily Hronka.

Druhý zápas proti Servette rozhodl v 56. minutě Van Buren. Nizozemský útočník, jenž na podzim hostoval v Liberci, krátce předtím neproměnil pokutový kop a v úvodu hlavičkoval do břevna. Slávisté vyhráli všechny tři dosavadní přípravné duely, v neděli zdolali Hradec Králové rovněž 1:0.

Závěrečnou půlhodinu za obhájce českého titulu absolvoval i nigerijský útočník Durosinmi, čerstvá posila z druholigové Karviné. "Je to určitě velký příslib. Viděli jsme ho poprvé takhle zblízka v zápase. Troufnu si říct, že by to mohla být naše velká posila," uvedl Horváth. Západočeši v Benidormu ještě vyzvou Ferencváros Budapešť a norské Molde.