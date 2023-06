Brankář Nita v Pardubicích pokračovat nebude, nahradit ho může Kinský

V závěru ročníku se Nita zranil a úspěšnou baráž proti Příbrami odchytal host ze Slavie Jakub Markovič. Pražský celek by mohl pro příští sezonu zapůjčit do Pardubic dalšího brankáře, podle webu Slavie se řeší angažmá mládežnického reprezentanta Kinského, jenž uplynulý ročník strávil v druholigovém Vyškově. Dvacetiletý gólman kvůli zranění přišel o účast na nadcházejícím evropském šampionátu hráčů do 21 let.