Buldok z jednadvacítky mluví o štípání, gólu proti Slavii a krocení od trenérů

Uprostřed zálohy pomáhá udávat rytmus hry a od první do poslední minuty burcuje parťáky. Platí za fotbalového buldoka, jenž nic nevypustí. Agresivita? Ano, ale v Červově podání většinou zdravá. „Snažím se strhnout tým a bojovat o každý balon. Měl jsem to v sobě odmalička, naštval jsem se a bejčil. Teď už si dávám větší pozor, třeba se štípnu. Pomáhá to," popisuje Červ.