Pětadvacet kol jsme hráli finále Ligy mistrů, ulevil si Kováč po baráži

„První měsíc jsem slýchal hodně otázek, proč si vedení vybralo zrovna mě, když jsem předtím spadl s Opavou. Těší mě, že jsem dostal důvěru," pokračoval 43letý internacionál. A zmíněnou důvěru splatil. Pardubice začaly po jeho taktovkou hrát atraktivní fotbal, navíc si získal i kabinu. „Od hráčů jsem cítil, že mají sílu to zvládnout. Věřili si, nedávali najevo stres. Jsou to pro mě hrdinové," ocenil své svěřence Kováč.

Nejdůležitější pro něj byla reakce kolektivu po utkání nadstavbové části Fortuna ligy se Zlínem (1:2), které Pardubice nešťastně prohrály po ojedinělé minele gólmana Florina Nity, jehož poté Kováč před novináři řádně sepsul. „Byl to jasně nejtěžší okamžik, k tomu nepovedená tiskovka. To pro mě bylo poučení. Po utkání se Zlínem jsem ale přišel do kabiny a Míša Hlavatý mi jasně řekl, že to zvládneme," demonstroval příkladnou mentalitu jednoho z klíčových hráčů týmu.