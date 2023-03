Byl pod tlakem, pak s okleštěným Libercem obral Slavii. Hezká sobota, radoval se Kozel

„Samozřejmě, byl jsem pod tlakem. Je to jasný, nepohybuju se v tomhle prostředí pár dnů. Fotbal je o výsledcích a ani já jsem nebyl šťastný, že jsme udělali tak málo bodů. Výsledky nebyly a člověk to vnímá. Ovšem byl jsem v pondělí ujištěn, že mužstvo připravuju na Slavii a snažil jsem se na tyhle věci nemyslet a dělat maximálně dobře svou práci," řekl.

„Nejsme v lehké situaci ani z hlediska absencí. Proti Slavii nám chybělo sedm hráčů, z nichž by pět šest bylo v základní sestavě. Cením si toho, že mužstvo i v tomhle složení ukázalo charakter. Asi jsme byli horší než Slavia, která byla víc na balonu, možná i šancí měla nakonec víc, ale my jsme hráli tak, jak jsme chtěli," pověděl Kozel.

Severočechy poslal ve 26. minutě do vedení Červ. „Bohužel jsme poměrně brzy inkasovali, i když se nemůžu zbavit dojmu, že to bylo možná i po faulu na Doumbiu. A pak samozřejmě nejvíc emocí vnesla na hřiště odpískaná penalta, která poslala Slavii do vedení a od té chvíli to byl víc boj než fotbal," vrátil se ke sporné penaltě nařízené po souboji Ndefeho s Olayinkou po hodině hry. „Za mě velmi přísná," konstatoval suše Kozel.