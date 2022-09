Bývalý reprezentant Kováč je novým trenérem fotbalistů Pardubic

Dvaačtyřicetiletý Kováč nahradí na lavičce dvojici dlouholetých trenérů Jiří Krejčí, Jaroslav Novotný, které vedení odvolalo po pěti kolech, v nichž získaly Pardubice tři body. V následujících třech zápasech vedl tým dočasně Pavel Němeček, ani on však nedokázal přerušit sérii porážek.

Pro Kováče je to druhé trenérské angažmá v první lize, na konci ročníku 2019/20 i v celé následující sezoně vedl Opavu, s kterou sestoupil.

Jako hráč Kováč působil v první lize v Olomouci, Spartě a Liberci, odehrál 234 zápasů a dal sedm gólů. Hrál i ve Spartaku Moskva, West Hamu a Basileji. Mistr Evropy do 21 let z roku 2002 nastoupil v dresu reprezentačního áčka do 30 utkání a dal dvě branky.