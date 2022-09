Nigérie, Ghana, Malajsie. Jablonec sází na cizince. Přináší něco jiného, vysvětluje Horejš

„Hledali jsme možnosti a alternativy, protože jsme měli problém. Padala různá jména. Nakonec padla možnost na Joshuu, kterého jsme sledovali. Chtěl bych poděkovat panu Peltovi, že do toho vložil veškeré úsilí. Samozřejmě to byl risk, protože to nebylo vyzkoušené. Ale má zkušenost i z předchozího angažmá je taková, že takoví hráči do týmu přinášejí něco jiného," vysvětluje jablonecký trenér David Horejš.