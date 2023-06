Bývalý reprezentant Morávek v Bohemce skončil

Morávek se vloni v létě vrátil po 13 letech do Bohemians. I po příchodu z Německa, kde hrával za Schalke, Kaiserslautern a Augsburg, ho nepřestávaly brzdit zdravotní problémy. Záložník s třemi starty za českou reprezentaci většinu sezony promarodil a zasáhl jen do pěti ligových zápasů. Do letní přípravy "Klokanů" se už nezapojil.